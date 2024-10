SONDAGGIO FV, Chi vorreste come capitano viola?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Con Cristiano Biraghi che sta trovando meno spazio a causa del cambio modulo, la fascia da capitano in casa viola è passata di braccio in braccio ogni a seconda di chi va in campo tra i "veterani". L'ultimo in ordine di tempo ad Empoli è stato con Christian Kouame, che dopo la partita ha anche alzato la voce verso i suoi compagni di reparto dimostrando la sua leadership, e che una volta uscito ha lasciato la fascia a Luca Ranieri.

In stagione e in passato è stato capitano anche Martinez Quarta in un paio di occasioni, soprattutto quando mancava proprio capitano Biraghi. Ma FirenzeViola.it ha deciso di lanciare un sondaggio: voi chi vorreste come capitano della Fiorentina? CLICCA QUI per votare.