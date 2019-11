SONDAGGIO FV, Avete ancora fiducia in Montella?

La pesante sconfitta della Fiorentina a Cagliari ha fatto naturalmente molto rumore nell'ambiente, tanto da aver cominciato a porre qualche dubbio sull'operato dell'allenatore Vincenzo Montella tra i tifosi viola. Non per la società, che ufficialmente non mette in discussione il tecnico, anche se come vi abbiamo raccontato (LEGGI QUI) c'è stato un recentissimo incontro con Spalletti, sebbene però non sia noto il contenuto della conversazione. In ogni caso, noi di FirenzeViola.it, vogliamo misurare il livello di fiducia nei confronti di Montella dando la parola a voi, tramite il consueto sondaggio. Per votare, basta cliccare qui sotto.

SONDAGGIO FV: ANCORA FIDUCIA IN MONTELLA?