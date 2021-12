SI SCALDA NZOLA, LA FIORENTINA CI PROVA: ECCO LA FORMULA

Dopo avere già risolto la questione esterno destro la dirigenza viola, adesso, è alle prese con la ricerca di un vice Vlahovic che possa far rifiatare il serbo o sostituirlo nel caso dovesse prendere una squalifica o subire un infortunio. Pradè e Barone, quindi, sono a lavoro per trovare la miglior soluzione possibile. I nomi accostati alla Fiorentina in questi ultimi giorni sono tanti: da Scamacca ai due Alvarez, Julian e Augustin, passando per Caicedo e Toni Martinez del Porto. Una delle piste più concrete, però, porta a M'Bala Nzola dello Spezia.

L'attaccante classe '96 conosce molto bene Vincenzo Italiano, essendo il tecnico con cui è esploso con la maglia del club ligure. Insieme all'attuale allenatore della Fiorentina il calciatore con cittadinanza francese, ma originario dell'Angola, ha messo a segno 11 gol in 25 partite, contribuendo non poco alla lotta per la salvezza dello Spezia.

Il rendimento di Nzola, insieme al suo minutaggio, sono scesi discretamente con Thiago Motta. Fino adesso l'obiettivo della Fiorentina ha segnato solamente 2 reti su 14 presenze. Nonostante questo non sarà facile strappare il giocatore agli aquilotti visto che considerano il franco-angolano un punto di forza del reparto offensivo. Il contratto in scadenza nel 2023, però, potrebbe spingere la dirigenza viola a proporre un'offerta di prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.