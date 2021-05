SI RIACCENDE L'INTERESSE PER IL FRANCHI

E' terminato l'incontro che era in programma quest'oggi a Palazzo Vecchio tra Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, e il sindaco di Firenze Dario Nardella. Erano presenti nella Sala d'Arme anche il figlio di Commisso, Joseph, il responsabile della comunicazione viola, Giacomo Parenti, direttore generale del Comune di Firenze che cura la questione dello stadio, Leonardo Bassilichi, presidente della camera di commercio di Firenze, Luigi Salvadori, presidente della Fondazione CR Firenze e Riccardo Bartoloni, consulente dello studio Archea. Nel colloquio dove si è parlato ovviamente di stadio ha presenziato, nella seconda parte, anche il Presidente di Regione Eugenio Giani.

Nardella ha spiegato al presidente gigliato la tabella di marcia per il restyling, l'inserimento del Franchi nel Recovery Fund e ha risposto quanto possibile alle domande di Rocco Commisso, soprattutto per quanto concerne la metratura dell'area commerciale, che verrà spiegata nel bando che uscirà a fine maggio, rivolto agli architetti internazionali che vi potranno partecipare. Commisso in passato ha fatto riferimento ai dati di Deloitte che prevedono una metratura di almeno 50.000 metri quadrati per l'aumento dei ricavi. Il sindaco di Firenze, invece, nelle ultime conferenze che ha tenuto ha sempre indicato 25.000 metri quadrati, di cui 15 nell'area ora occupata dai Campini.

All'uscita da Palazzo Vecchio le due parti interessate, Rocco Commisso e Dario Nardella, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni.

