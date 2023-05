FirenzeViola.it

Dopo l'anticipo in chiave salvezza ed Europa giocato ieri allOlimpico tra Lazio e Lecce, oggi, in Serie A, sono in programma altre tre partite. Di seguito l'elenco completo delle gare odierne.

Ore 15:00 Salernitana-Atalanta

Ore 18:00 Spezia-Milan

Ore 20:45 Inter-Sassuolo