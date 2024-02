SERIE A, I precedenti della Fiorentina nei lunch match

Fonte: a cura di A. Di Nardo

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna il lunch-match al Franchi, non certo un'abitudine dalle parti di Campo di Marte: l'ultima volta che i cancelli dello stadio viola erano stati aperti così presto risale all'aprile 2022, in occasione di un Fiorentina-Empoli deciso da Nico Gonzalez. Quello delle 12.30 non è un orario consono per la Fiorentina di Vincenzo Italiano.Prima dell'era Italiano la Viola frequentava spesso e volentieri lo slot orario delle 12.30, con ben 42 gare giocate all'ora di pranzo e un bilancio tutto sommato positivo.

Dall'avvento dell'ex tecnico dello Spezia invece, solamente due i precedenti: quello già citato contro l'Empoli e l'ultimo, nella stessa stagione (datato 24 aprile 2022), un ko contro la Salernitana. Da allora più niente: per questo, per far riabituare la squadra a un orario insolito, in Italia, per un match tra professionisti, Vincenzo Italiano ha fissato gli allenamenti settimanali (con tanto di "test-match" contro il Prato) per le 12.30.