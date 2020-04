SCONCERTI A FV, Sorte della stagione non mi importa

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto ieri in esclusiva sulle nostre pagine dicendo la sua sulla probabile riapertura della stagione: "Sinceramente non mi interessa. Io vorrei che si giocasse ma solo quando saremo tutti guariti, decisioni diverse non le capisco e tantomeno le approvo. La domanda che dobbiamo farci non è quando ricominceremo a giocare ma quando guariremo da questo brutto virus. Non lo sa nessuno e quindi non posso fare altro che non interessarmi alla ripartenza del campionato".

