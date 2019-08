SCELTE (PESANTI) DI CUORE

Niente da fare. Radja Nainggolan non vestirà la maglia della Fiorentina la prossima stagione. Il belga, ormai da tempo fuori da qualsiasi tipo di progetto dell'Inter targata Antonio Conte, ha scelto il Cagliari. Una scelta di cuore e non di portafoglio, ma pur sempre una scelta che fa male a tutti i tifosi fiorentini. Il classe '88 di Anversa ha voluto fortemente assecondare la volontà della moglie che voleva sentirsi a casa visto il momeno delicato che sta vivendo. Il Ninja torna così in Sardegna, là dove ha iniziato ad esprimersi veramente ad alti livelli, in un club che lo ha visto crescere dal 2010 fino al 2014 prima di poterlo ammirare in ben altri palcoscenici.

La Fiorentina dunque incassa il secondo rifiuto nel giro di poche settimane per ragioni completamente slegate dal progetto tecnico o da motivi economici. Come Nainggolan anche Daniele De Rossi, un altro che alla Roma qualcosa ha dato, è stato tentato di accettare l'offerta dei viola per chiudere la carriera in una squadra che gli concedesse comunque l'opportunità di lottare per obiettivi prestigiosi ed ambiziosi. Anche l'ex capitano giallorosso però ha declinato al mittente perché troppo innamorato di quei colori che lo hanno visto protagonista dal 2001 fino al 2019 ed ha scelto l'Argentina, il Boca Juniors, La Bombonera ed il calore del futbol sudamericano, lui che è sempre stato innamorato degli xeneizes e di Diego Armando Maradona.

Non si può però rimproverare niente agli uomini di mercato della Fiorentina. Dal presidente Rocco Commisso, al suo braccio destro Joe Barone ed al ds Daniele Pradè. Le trattative che hanno portato dal Sassuolo al club gigliato il terzino spagnolo fresco vincitore dell'Europeo U21 Pol Lirola e Kevin-Prince Boateng ne sono la dimostrazione. Il ruolo lasciato libero da Veretout non ha quindi ancora trovato un vero e proprio sostituto, ma Firenze se non altro è tornata a sognare in grande con i nomi di giocatori che in carriera hanno vinto o comunque giocato competizioni prestigiose.

In una parola sola si potrebbe descrivere come sfortunata la squadra viola. Il calcio però è anche questo ed il cuore spesso orienta le decisioni dei calciatori e permette loro di raggiungere una meta ideale dove sono amati da tutti e riescono ad esprimersi al massimo delle proprie potenzialità. Il calciomercato non si conclude con il rifiuto di Radja Nainggolan come non si è concluso con quello di Daniele De Rossi e c'è da scommettere che Firenze potrà a breve trovarsi di nuovo alla ribalta con un nuovo campione accostato ai colori viola. Perché questa volta la Fiorentina ha davvero un progetto.