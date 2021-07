SCELTE DA PRENDERE

Tra le tante incertezze del mercato un'unica sicurezza, quella del modulo di Italiano a rappresentare la mappa delle mosse da attuare e soprattutto le valutazioni che il tecnico riferirà alla società. Non c'è troppo da stupirsi se in quel di Moena sia dato in arrivo anche il d.s. Pradè, e d'altronde è proprio per decidere come muoversi nel mese di agosto che il parere del nuovo tecnico sarà discriminante, in entrata certo, nell'individuazione magari di quel profilo di regista che ancora oggi manca in rosa, ma anche in uscita.

E sarà proprio in merito a chi risulterà fuori dal progetto tattico che Italiano dovrà ponderare le scelte, diventando di fatto arbitro del destino di più di un calciatore a seconda di quanto si deciderà di fare. In particolare è nel tridente offensivo che qualcosa potrebbe cambiare, tanto più se l'allenatore dovesse prima di tutto provare il rilancio di Saponara e magari rimandare ad altro giudizio Callejon.

Del gruppo di presunti titolari delle corsie esterne, che si tratti di Sottil o Nico Gonzalez, è proprio lo spagnolo il profilo più in bilico, tanto che da Roma il suo vecchio mentore Sarri l'avrebbe già messo nel mirino per la sua nuova avventura laziale. Chi lo osserva e lo racconta in ritiro ha poco da eccepire, e d'altronde qualità e tecnica di Callejon non si scoprono oggi, ma se come pare sarà dal mercato che arriverà un nuovo attaccante esterno si tratta soprattutto di capire chi possa diventare un esubero da saper gestire sul mercato di agosto. Quando inevitabilmente la Fiorentina dovrà pensare anche a vendere.