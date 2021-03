SATIN, Pioli? Le parole di ACF furono un'offesa per lui

Hanno destato particolare interesse anche le parole del procuratore Bruno Satin, agente di Stefano Pioli ai tempi della Fiorentina, in merito al passato viola dell'attuale tecnico del Milan, lasciatosi male con la precedente proprietà: "L'addio di Pioli? Fu una scelta difficile. La società mise in discussione con parole pesanti la sua professionalità e lui decise di dimettersi. Per lui fu un’offesa. Cognigni, voleva rinnovargli il contratto, ma forse non tutti concordavano".

CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA