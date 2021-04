SASSUOLO-FIORENTINA 3-1, Rivivi il LIVE di FV!

19.55 - Fiorentina che cade dopo aver sognato la vittoria. Gli errori difensivi e i rigori del Sassuolo condannano ancora una volta la squadra di Iachini, che adesso dovrà guardarsi con attenzione indietro in classifica.

90' +4' - Nient'altro da raccontare: Sassuolo batte Fiorentina 3 a 1. È notte fonda per la squadra di Iachini.

90' +1' - Giallo per Pulgar che scalcia Boga.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

88' - Fiorentina che non sembra in grado di attaccare. Eysseric sbaglia tre passaggi in impostazione.

86' - Cambio nel Sassuolo: esce Muldur, entra Marlon.

85' - Berardi! Colpisce di testa tutto solo a centro area, ma la prende malissimo. Palla sul fondo.

83' - Cambio nella Fiorentina: fuori Biraghi, dentro Kouame.

81' - Giallo per Eysseric che arriva in ritardo su Chiriches.

79' - Fiorentina che è uscita totalmente dalla partita, il Sassuolo rischia di dilagare in contropiede.

78' - Cambio nella Fiorentina: esce Venuti, entra Malcuit.

76' - Cambio nel Sassuolo: esce Raspadori, entra Locatelli.

75' - Gran gol del francese del Sassuolo, che dal limite centra l'angolino. Dragowski si distende ma non ci arriva e il Sassuolo dilaga.

75' - GOL DEL SASSUOLO. Segna Maxime Lopez.

74' - Muldur! Pulgar lo mura in area dopo aver sbagliato l'intervento. Si salva la Fiorentina.

73' - Eysseric! Destro potente su una ribattuta di un corner, ma palla in curva.

72' - Alla battuta va Berardi, che però spara direttamente alto.

72' - Pezzella stende Boga sulla trequarti e regala punizione al Sassuolo. In evidente difficoltà il capitano viola.

70' - Doppio cambio per la Fiorentina: entrano Eysseric e Callejon, escono Bonaventura e Castrovilli.

69' - Giallo anche per Muldur che abbraccia Castrovilli lanciato in contropiede.

68' - Giallo per Biraghi che scalcia Muldur dopo che aveva già perso palla. Fallo ingenuo dell'esterno viola.

65' - Dovrà cambiare il canovaccio della partita viola, fin qui attendista. Iachini però ancora non sembra voler operare dei cambi.

63' - Si fa dura per la Fiorentina, che aveva la partita in totale controllo e ora si trova sotto.

62' - ALTRO GOL DI BERARDI. Incredibile cosa ha combinato la difesa della Fiorentina.

61' - INCREDIBILE. ALTRO CALCIO DI RIGORE PER IL SASSUOLO. Contatto tra Pezzella e Raspadori, altro penalty.

60' - Fiorentina colpita sostanzialmente alla prima vera occasione. Vediamo ora come reagirà la squadra di Iachini.

59' - GOL DEL SASSUOLO. Berardi non sbaglia, centra il sette e pareggia i conti: è 1-1 al Mapei Stadium.

57' - CALCIO DI RIGORE PER IL SASSUOLO. Palla illuminante di Obiang per Berardi che sfugge a Dragowski. Il polacco cerca il pallone e Berardi casca: rigore fischiato da Aureliano.

54' - Fallo fischiato a Berardi poco prima della conclusione a rete. Punito un contatto con Caceres a centro area.

51' - Mentre Castrovilli resta a terra dopo una botta al volto, il Sassuolo calcia dalla distanza: palla fuori.

50' - Altro strappo di Castrovilli che lascia tutti sul posto ma sbaglia di pochissimo il tocco per Vlahovic in area. Che azione del 10 viola!

49' - Berardi ispira con l'esterno per Defrel, che perde però in parte il tempo per la giocata, costringendo i suoi ad arretrare il baricentro.

45' - SI RIPARTE! Con tre cambi nel Sassuolo: entrano Kyriakopulos, Berardi e Defrel, escono Rogerio, Traorè e Djuricic.

--- INTERVALLO ---

45' +3' - In ritardo di qualche secondo FINISCE IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoio sul punteggio di 0-1.

45' +1' - Giallo per Maxime Lopez che perde un duello aereo con Vlahovic e poi gli tira un calcio sul costato.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

45' - Ribery preziosissimo in difesa, chiude sulla sinistra del Sassuolo e poi libera l'area.

44' - Palo incredibile di Castrovilli! Azione personale e destro dal limite che si stampa sul legno a lato di Consigli. Viola vicina al 2-0!

41' - Grande chiusura di Chiriches su Vlahovic lanciato da Milenkovic. Senza la chiusura sarebbe stato a tu per tu con Consigli.

39' - Djuricic calcia da fuori area con il sinistro, palla fuori di qualche metro.

38' - Dalla parte opposta Traorè terrorizza la difesa viola crossando basso. Chiude Biraghi dalla parte opposta.

38' - Pericolosa ancora la Fiorentina sulla sinistra grazie all'asse Ribery-Castrovilli. Il cross di Biraghi viene bloccato da Consigli.

37' - Pressione del Sassuolo che intanto sta crescendo, anche se la difesa della Fiorentina sta tenendo pur un po' in difficoltà.

35' - Fiorentina che continua a lottare su ogni pallone. Vlahovic molto attivo, guadagna un corner che viene allontanato dal Sassuolo.

31' - Ribery appoggia per Bonaventura al limite dell'area, il Jack si sistema il pallone sul sinistro e calcia un bolide che si infila al sette. Un gol spettacolare per portare la Fiorentina in vantaggio!

31' - GOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!!! GOOOOLLL!!! SEGNA UN EUROGOL BONAVENTURA!

28' - Giallo a Milenkovic per un gomito alto sul contrasto aereo. Deffidato, salterà la prossima partita.

27' - Raspadori! In posizione di fuorigioco ravvisata al termine dell'azione, calcia con il mancino da vicino. La palla era terminata fuori di pochissimo.

24' - Caceres colpisce di testa su un calcio d'angolo, ma non riesce a dare forza alla conclusione. Blocca Consigli.

23' - Vlahovic non riesce a concludere in porta su un bel passaggio di Castrovilli dalla sinistra.

22' - Traorè! Salva Dragowski! Tiro a botta sicura a giro da dentro l'area, ma il polacco si allunga e riesce a respingere sulla prima vera occasione della squadra di De Zerbi.

19' - Milenkovic regala palla a Muldur respingendo di testa sui piedi dell'esterno neroverde, che calcia di prima. Boga per poco non riesce a deviare il pallone che termina sul fondo.

18' - Per adesso rientra in campo l'esterno viola, vediamo se sarà in grado di continuare.

17' - Problemi per Biraghi dopo essersi fatto tutto il campo. Deve entrare in campo lo staff medico.

16' - Doppia occasione Fiorentina! Vlahovic si libera molto bene e si lancia in contropiede, trovando anche la traccia per Biraghi di esterno. Il mancino prende la mira e calcia potente, Consigli si oppone ma la palla arriva a Ribery: il francese calcia male di prima, Consigli blocca al corpo.

15' - Giallo per Castrovilli che ingenuamente trattiene in maniera vistosa Traorè sulla trequarti.

14' - Ribery per poco non riesce a trovare ancora Castrovilli in area, fermato al limite.

13' - Giallo per Traorè che mette la gamba tesa su Caceres.

10' - Canovaccio della partita che è già chiaro: il Sassuolo fa la partita, la Fiorentina attende in difesa.

8' - Boga sembra molto ispirato, sulla sinistra ne salta due e poi per fortuna sbaglia il cross.

5' - Castrovilli! Che occasione per la Fiorentina! Grande folata del centrocampista che allarga per Ribery in area. Il tocco di ritorno del francese permette a Castrovilli di calciare da due passi, ma Consigli con il corpo riesce ad opporsi. Viola ad un passo dal vantaggio!

2' - Prima azione del Sassuolo con l'imbucata provata per Boga. La difesa della Fiorentina un po' in affanno riesce a chiudere.

0' - Ecco il fischio d'inizio, si parte! Fiorentina in divisa bianca, Sassuolo in neroverde.

INIZIO PRIMO TEMPO

17:59 - Ecco che arrivano anche i padroni di casa, con la casacca neroverde. L'inno della Serie A è pronto a risuonare al Mapei Stadium

17:58 - In divisa bianca da trasferta, entra in campo la squadra di Iachini, ovviamente non in concomitanza col Sassuolo per via delle norme Covid

La Fiorentina è chiamata al risultato su un campo ostico. La squadra di Iachini ha necessità di fare punti per non finire in una situazione ancora più spiacevole, ma davanti c'è il Sassuolo delle meraviglie. Contro De Zerbi la Viola parte senza i favori del pronostico ma dopo la bella rimonta contro l'Atalanta Iachini vuole trovare 3 punti che sarebbero fondamentali. Restate con FirenzeViola.it per seguire in diretta tutte le emozioni della sfida!

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Lopez; Traore, Djuricic, Boga; Raspadori. All.: De Zerbi.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All.: Iachini.