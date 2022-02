SASSUOLO-FIORENTINA 2-1, Rivivi il LIVE di FV

22.46 - Con la partita termina la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le reazioni dal post-match.

22.45 - La Fiorentina esce sconfitta da una partita sfortunatissima al Mapei Stadium. Prima il gol di Traorè in un primo tempo pressoché perfetto del Sassuolo, poi nel secondo tempo è monologo viola fino all'espulsione severissima di Bonaventura. La Fiorentina riesce comunque a riagguantare la partita con Arthur Cabral ma proprio quando sembrava finita Defrel fa il gol decisivo. Non il miglior viatico in vista della sfida di Coppa Italia di mercoledì.

90' +5' - FINISCE QUI. Beffa pazzesca per la Fiorentina che perde con un gol all'ultimo secondo.

90 '+4' - Cross perfetto di Berardi che pesca Defrel tutto solo a centro area. Colpo di testa in tuffo e gol del Sassuolo.

90' +4' - INCREDIBILE. HA SEGNATO DEFREL, SASSUOLO IN VANTAGGIO.

90' +3 ' - Ancora Berardi dalla distanza, Dragowski para centralmente.

90' +1' - Berardi! Tiro dalla distanza che esce di poco a lato.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

89' - Castrovilli imbuca per Saponara, che mette in mezzo un cioccolatino che Arthur Cabral spinge in rete in scivolata. Una rete pesante come un macigno!

89' - GOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOLLLL!!! SEGNA ARTHUR CABRAL!!

88' - Fallo di Nico Gonzalez su Consigli sugli sviluppi di un corner. Si fa durissima per la Fiorentina.

85' - Nico Gonzalez scivola al momento del tiro su un passaggio illuminante di Arthur Cabral. Occasione sprecata dalla Fiorentina!

84' - Cambio nella Fiorentina: esce Ikoné per Torreira.

80' - Decisione severissima dell'arbitro. Prima ammonisce Bonaventura per un presunto tocco con il braccio, poi il centrocampista si arrabbia e l'arbitro decide di estrarre il rosso. Una decisione quantomeno discutibile.

80' - INCREDIBILE. ESPULSO BONAVENTURA.

79' - Cambio nel Sassuolo: entra Defrel per Scamacca.

77' - Biraghi calcia sul palo del portiere una punizione pericolosa. Consigli tocca e mette in corner.

77' - Cambio nella Fiorentina: entra Nico al posto di Amrabat. Fiorentina con il 4-2-4.

76' - Pressione altissima della Fiorentina che sta giocando nella trequarti del Sassuolo stabilmente.

73' - Biraghi calcia direttamente in porta, ma è una conclusione centrale. Consigli blocca.

71' - Ancora un fallo di Maxime Lopez su Saponara girato di spalle. Ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per l'espulsione.

70' - Giallo per Maxime Lopez che ha commesso un altro fallo, stavolta su Saponara.

69' - Ennesima occasione per la Fiorentina, con Castrovilli che sale in cielo su un cross di Saponara. Il colpo di testa però finisce fuori senza che nessun'altro riesca ad intervenire.

68' - Cambio nel Sassuolo: fuori Traoré per Matheus Henrique.

68' - Giallo per Italiano, infuriato dopo un fallo molto dubbio fischiato a Quarta in pressing su Scamacca.

66' - Bonaventura calcia di controbalzo un cross di Odriozola, palla alle stelle.

65' - Il Sassuolo sta riuscendo nell'intento di rallentare i ritmi. Fiorentina un po' ferma in questa fase di gioco.

62' - Triplo cambio nella Fiorentina: escono Maleh, Sottil e Piatek, entrano Bonaventura, Saponara e Arthur Cabral.

56' - Cross interessante di Ikoné, sul quale però Castrovilli non riesce ad arrivare. Pallone che termina a Consigli.

51' - Piatek si mangia un gol! Gran movimento del polacco e grande palla di Ikoné che lo mette davanti a Consigli, Piatek dribbla il portiere ma si porta il pallone fuori. Ottima occasione per la Fiorentina.

50' - Eccolo il tiro, di Raspadori che viene murato da Odriozola. Altrimenti il tiro era destinato all'angolino.

49' - Subito ritmi ancora alti al Mapei, anche se in questi primi minuti di secondo tempo non ci sono state conclusioni in porta.

45' - SI RIPARTE! Nessun cambio nelle due squadre.

--- INTERVALLO ---

45' +1' - FINISCE UN PRIMO TEMPO AD ALTA TENSIONE! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-1.

45' +1' - Assegnato 1 minuto di recupero.

45' - Ancora Ikoné pericoloso con un tiro dalla distanza, questa volta semplice per Consigli.

45' - Ikoné! Un altro miracolo di Consigli, che chiude la porta al francese su un tiro da due passi nato da un'azione incredibile di Castrovilli.

43' - Sassuolo che continua a dare spettacolo. Dragowski perfetto in anticipo in uscita su Frattesi.

41' - Dalla parte opposta Berardi si lancia in contropiede ma sbaglia il passaggio. Amrabat ferma tutto.

40' - Ikoné! Cosa ha salvato Consigli sul tiro di prima del francese dopo un bell'assist di Odriozola.

39' - Traversa di Traorè! Altra grande azione di un Sassuolo in grandissima forma. Cross di Frattesi che pesca Traoré sul secondo palo: anticipato Odriozola ma il pallone scheggia la traversa. Si salva la Fiorentina!

37' - Sottil fa una grande giocata su Muldur ma poi sbaglia il passaggio per Maleh in area. Altra occasione sprecata dalla Fiorentina.

34' - Dragowski para su Berardi! Conclusione dalla distanza coperta bene dal portiere viola. Partita con occasioni continue.

31' - Biraghi! Chiriches devia un tiro che stava andando in gol, Fiorentina che ora spinge!

30' - Piatek! Di testa colpisce lui una punizione di Biraghi, sparando però alto.

28' - Dragowski salva su Raspadori! Ripartenza del Sassuolo con Berardi che trova Raspadori solo in area, sul tiro però c'è l'uscita del portiere polacco che salva tutto.

26' - Biraghi entra pericolosamente in area ma Frattesi lo ferma e recupera anche palla.

23' - Scamacca! Colpo di testa in area centrale: Dragowski blocca, ma l'attaccante era tutto solo.

20' - Fiorentina che risponde subito con Ikoné che entra in area e viene fermato poco prima di tirare.

19' - Traorè salta Odriozola e Quarta con una giocata e parecchia fortuna, poi trova il colpo da biliardo e batte Dragowski. Sassuolo in vantaggio.

19' - GOL DEL SASSUOLO. Ha segnato Traorè.

18' - Maleh non riesce a sfruttare al meglio una pericolosissima ripartenza, viene fermato al limite dell'area da Frattesi.

17' - Castrovilli! Fuori di un soffio un mancino da fuori area bellissimo. Si dispera il numero 10 gigliato.

16' - Scamacca prova l'eurogol e calcia da lontano e da posizione defilata: palla alta di un metro circa.

15' - Castrovilli prova una giocata geniale con un'imbucata rasoterra per Piatek: palla leggermente lunga, il polacco non ci arriva.

12' - Da qualche minuto la Fiorentina sta prendendo campo, anche se il pressing del Sassuolo resta molto alto. Ritmi buoni al Mapei.

7' - Sul corner colpisce di testa da due passi Ferrari, ma il pallone termina tra le braccia di Dragowski.

6' - Biraghi segue molto bene il taglio di Berardi e gli mura la conclusione in area. Sassuolo partito con i giri giusti, la Fiorentina un po' in difficoltà.

4' - Bellissima azione tutta di prima del Sassuolo che libera Raspadori, fermato da Igor in area. Bell'inizio al Mapei Stadium.

3' - Risponde subito la Fiorentina! Ikoné palla al pieede si lancia in contropiede e serve Piatek, che si alza il pallone sullo stop e calcia: palla in curva, ma buona occasione creata dai viola.

2' - Occasionissima Sassuolo! Igor perde malamente il pallone in impostazione, Frattesi si lancia in contropiede e calcia: Amrabat devia provvidenzialmente in corner.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, stasera in completo giallo.

20.47 - Entrano in campo in questo momento le due formazioni.

20.40 - Come annunciato ieri dalla Lega Serie A, tutte le partite inizieranno 5 minuti dopo come segno di protesta per la Guerra in Ucraina.

La Fiorentina per dare una risposta al campionato, il Sassuolo per dare continuità alla vittoria contro l'Inter. Al Mapei Stadium la serata di Serie A mette di fronte due tra le squadre più entusiasmanti del campionato e Italiano vuole continuare a stupire. Con una vittoria la Fiorentina arriverebbe al meglio alla delicata sfida di Coppa Italia con la Juventus, lanciandosi in piena zona europea e scavalcando momentaneamente l'Atalanta. Una delle difficoltà sarà proprio pensare all'oggi, ma Italiano ha fatto di tutto per far rendere al meglio la squadra. Restate con FirenzeViola.it per tutte le emozioni della sfida!

Queste le formazioni ufficiali del match:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Frattesi, Lopez, Berardi, Raspadori, Traore, Scamacca. Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Ayhan, Oddei, Ciervo, Peluso, Ceide, Tressoldi, Defrel, Matheus Henrique.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Odriozola, Igor, Martinez Quarta, Biraghi, Castrovilli, Amrabat, Maleh, Sottil, Piatek, Ikoné. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Terracciano, Rosati, Bonaventura, Callejon, Saponara, Arthur Cabral, Terzic, Frison, Torreira, Nico Gonzalez, Venuti, Duncan.