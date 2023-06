SAS-FIO, Poche emozioni al Mapei: è solo 0-0 dopo 45'

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Finisce 0-0 il primo tempo del Mapei Stadium tra Sassuolo e Fiorentina. Pochissime emozioni in Emilia, con un giallo preso da Terzic dopo 7’, un faccia a faccia alla mezzora tra Berardi e Ranieri che costa l’ammonizione ad entrambi e, soprattutto, un palo centrato in avvio di testa da Cabral ottimamente servito dalla sinistra da Duncan. Per i neroverdi una buona imbucata di Ceide per vie centrali non sfruttata al meglio da Pinamonti.