SAS-FIO, Al 45' viola sotto 1-0: che chance per il pari

La Fiorentina è sotto 1-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo al termine di un primo tempo molto divertente in cui i neroverdi sono avanti con merito grazie al gol messo a segno al 19’ da Traorè. Eppure, prima del gol degli emiliani, era stata la Fiorentina ad avere le migliori chance per sbloccare la gara, prima al 3’ con un tiro di Piatek finito alto, poi al 14’ con un’imbucata di Castrovilli per il polacco (che non aggancia) e poi al 15’ con un bel tiro dalla distanza del numero 10. Poi poco dopo la rete neroverde: giocata sontuosa dell’ex Empoli che si beve Odriozola e Quarta e deposita in rete con un rasoterra sul secondo palo. I viola rischiano ancora al 40’ con un colpo di testa di Traorè finito sulla traversa ma sfiorano il pari 1’ dopo con Ikonè che si fa respingere il tiro rasoterra da Consigli. Gara, come era ampiamente prevedibile, molto divertente.