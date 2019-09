SARRI (S.STAMPA), Non avremmo meritato di vincere

Queste le parole del tecnico della Juventus Maurizio Sarri in sala stampa nel post partita del match contro la Fiorentina: “Abbiamo fatto una patita sofferta per tanti motivi: c’è stata la sensazione di una mancanza di brillantezza sotto l’aspetto fisico. Giocare a queste temperature non aiuta. È un handicap non indifferente. A 4’ dalla fine abbiamo avuto un’opportunità enorme ma avrei ritenuto ingiusto vincere questa partita, non lo avremmo meritato. La situazione che si è creata con tre infortuni avrebbe messo in ginocchio chiunque ma ne siamo venuti fuori con carattere. La Fiorentina ci ha messo una pressione molto forte e ci ha messo in difficoltà. La maglia della Juve simile a quella del Piacenza? A me queste logiche non piacciono, vado contro tutte le iee del marketing del mondo".