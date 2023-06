SAPONARA, SENZA ITALIANO SARÀ ADDIO. A BREVE INCONTRO ENTOURAGE-ACF

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

La stagione è ormai finita e adesso la Fiorentina dovrà risolvere diverse questioni. Oltre al futuro di mister Vincenzo Italiano, infatti, la dirigenza viola avrà da pensare a quello dei calciatori, la cui scadenza del contratto é fissata al prossimo 30 giugno. Ricordiamo, tra questi, anche l’esterno classe ‘91 Riccardo Saponara.

L’ex giocatore di Milan e Empoli, in questa seconda parte di stagione, ha trovato davvero poco spazio, eppure, ogni volta che è stato chiamato in causa, é sempre riuscito a esprimersi; sono i numeri a dimostrarlo: tra Conference League e Serie A, Saponara ha collezionato 6 gol e messo a segno 7 assist, mai così bene in una sola stagione a Firenze. L’ultima magia regalata contro il Sassuolo a Reggio Emilia è stata una perla assoluta, al punto che Vincenzo Italiano, buttando Saponara nella mischia al 62’, ha sperato fino alla fine che la magia potesse ripetersi anche a Praga contro il West Ham. La stima dell’allenatore nei confronti del numero otto viola è chiara a tutti e, proprio per questo, se il tecnico non dovesse rimanere sulle rive dell’Arno, a quel punto l’addio di Saponara sarebbe cosa certa.

Nel corso delle prossime due settimane, è previsto un incontro fra l’entourage del giocatore e la Fiorentina: si vorrà capire se ci sia o meno l’intenzione di proseguire insieme e, nel caso, di rinnovare il contratto fino a giugno 2024. Al contempo, le offerte per Saponara non mancano: dalla Lazio all’Empoli, passando per un timido sondaggio del Genoa. Il ragazzo, però, resterebbe ben volentieri a Firenze, anche se, come si sa, i matrimoni si fanno in due.