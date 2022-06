SAPONARA, Ancora non ha firmato ma c'è fiducia

A nove giorni dalla scadenza del suo contratto con la Fiorentina, ancora non è arrivata la firma di Riccardo Saponara sul nuovo contratto. Nonostante questo, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, persiste fiducia da parte di tutti perché si possa arrivare al rinnovo del classe '91 con la società toscana, a maggior ragione in vista della permanenza e del prolungamento del rapporto tecnico con il suo recente "mentore" Italiano. Nei prossimi giorni in agenda nuovi appuntamenti tra l'entourage del calciatore e la Fiorentina con l'obiettivo di perfezionare nel dettaglio le questioni economiche.