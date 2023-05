SANCHEZ, Uno sguardo all'arbitro di Basilea-Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di J.M.Colomo

Per la gara di ritorno di Conference League contro il Basilea, il fischietto è stato affidato a Josè Maria Sanchez. Per l'arbitro spagnolo sarà la prima volta con i viola, ma non sarà il primo incrocio con un'italiana; infatti prendendo in considerazione la stagione attuale, il direttore di gara di Lorca, ha arbitrato la gara di Europa League, Nantes-Juventus lo scorso 23 febbraio, e il match di andata Feyenoord-Roma valido per i quarti di finale di Europa League lo scorso 13 aprile. Sanchez vanta inoltre due presenze in Champions League nella fase a gironi, Marsiglia-Francoforte e Ajax-Liverpool. Dovrebbe trattarsi quindi di un profilo abbastanza esperto anche in campo internazionale, che potrebbe far ben sperare i gigliati in una gara delicata.