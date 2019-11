SAMUEL, Ieri sera al Franchi ma... senza Pezzella

Walter Samuel è uno dei collaboratori del ct dell'Argentina, Scaloni. E ieri era al Franchi per assistere a Fiorentina-Parma. Sarebbe stata un'ottima occasione per vedere di persona la forma di German Pezzella (da molti considerato anche suo erede) in vista dei prossimi impegni della selezione albiceleste ma purtroppo per lui il capitano viola era squalificato. Casualmente l'argentino era seduto accanto a Serse Cosmi che al Franchi viene spesso, così è scattato il selfie.