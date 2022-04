SALVATE IL SOLDATO JACK

Quanto è mancato ieri sera, Giacomo Bonaventura, mai così tanto prima d'ora. Con il lungo infortunio di Castrovilli appena dietro alle spalle, la prima occasione utile per misurare le proprie forze ha restituito un quadro piuttosto chiaro: senza il 10, la presenza di Bonaventura nell'undici titolare è a dir poco importante. Fondamentale, essenziale.

Il peso della sua assenza si è misurato nelle difficoltà della squadra, ma in primis del suo allenatore, e nell'apporto qualitativo che il centrocampo deve fornire, all'interno dell'idea di gioco di Italiano. E allora, visto che né Maleh né Duncan e tantomeno Amrabat dispongono di certe doti, ecco che il tecnico ha varato la sperimentazione con l'arretramento di Ikoné a mezzala (non era la prima volta in assoluto, ma finora si era visto solo nei finali di partita) che però non ha portato ai frutti sperati sulla carta.

Chiusa la parentesi coppa rimangono sei partite di campionato da giocare alla sua Fiorentina, iniziando dalla trasferta di domenica a pranzo di Salerno, tutt'altro che agevole nonostante ciò che potrebbe far pensare la classifica. La squadra di Nicola è in un discreto momento di forma, il tecnico ha nel cassetto il sogno di ripetere quanto fatto qualche stagione fa a Crotone, quando in un pazzo finale di campionato i calabresi misero in piedi una striscia clamorosa di vittorie, battendo anche avversari del livello della Lazio.

Onde evitare brutte sorprese, a maggior ragione con l'aggiunta dell'infortunio di Torreira nelle ultime ore, necessario che Italiano recuperi alcune pedine in vista di domenica. Tra queste quella che conta di più, non si fosse capito, si chiama Jack Bonaventura. Insostituibile.