"Salperà il veliero degli ultras", dove nasce il coro della che riecheggia in Ferrovia

“Salperà, salperà… il veliero degli ultras salperà!”, ormai è diventata una mania a Firenze il nuovo coro che la Curva Ferrovia ha intonato nelle ultime partite, dalla sfida interna contro il Panathinaikos per essere più precisi. Ma da dove nasce questo slogan così particolare che ha già contagiato migliaia di fiorentini e la squadra stessa? In attesa che sia la Curva stessa, attraverso i propri canali, a dare una spiegazione rispetto all'origine di questo nuovo coro, l’idea che ci siamo fatti è che i gruppi organizzati della Fiesole con questo coro vogliano rendere un'immagine del popolo viola come di un’immensa “ciurma” piratesca che si muove per l’Italia alla “conquista” di stadi e città. Una metafora di fratellanza che va oltre gli spalti di uno stadio, un’allegoria di profonda amicizia che si poggia su un codice etico, uno stile e una mentalità da rispettare con coerenza contro tutto e tutti. Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it. Di seguito il link per leggere l'articolo completo:

