Prima occasione per la Salernitana dopo appena 2': Djuric fa la sponda, Verdi salta secco Igor e calcia con il sinistro: palla sull'esterno della rete, ma primo brivido per la Fiorentina. Poco dopo altra botta di Verdi con Terracciano che ci mette la mano e al 5' manda la sfera in calcio d'angolo. Che inizio per i campani...