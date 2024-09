SABIRI, In viola fino a gennaio. Anche Infantino non parte

Fonte: Niccolò Ceccarini

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente ritorno in Arabia per Abdelhamid Sabiri: questo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, secondo cui l'operazione che avrebbe dovuto portare il marocchino via da Firenze nei prossimi giorni si sarebbe bloccata nelle ultime ore. Per l'ex Sampdoria, ancora mai convocato da Palladino, si prospettano quattro mesi da separato in casa, in attesa poi che a gennaio si creino altre vie per una cessione.

Stesso destino (più o meno), anche per Gino Infantino: dopo il dietrofront col Cosenza, col calciatore che sembrava di fatto andato in prestito in B nelle ultime ore di mercato, l'argentino è rimasto invece in viola e anche per lui saranno settimane ai margini del gruppo, aspettando il mercato di gennaio.