SABATINI A RFV, Tessmann, Lovric, McKennie? Vi spiego

© foto di Federico De Luca

Il dirigente sportivo Walter Sabatini è intervenuto a Radio FirenzeViola ed ha attirato l'attenzione dei lettori di Firenzeviola per i giudizi sinceri sulle operazioni di mercato viola. Fa anche le carte al centrocampo, ossia ia nomi nella lista della dirigenza viola: "Posso dire che Tessmann è un buon giocatore, se diventerà un ottimo giocatore da squadra importante lo dirà il tempo. È comunque una Fiorentina proiettata nel futuro, che vuole dominare in Europa e per farlo può sondare questi obiettivi. Lovric non è né un giocatore italiano né giovane ma è serio e fa reparto. Lo stesso vale per McKennie, un giocatore che sa fare gol e assist".

