S.O.S. PUNTE: I NUMERI SONO TORNATI QUELLI DI INIZIO STAGIONE

Una rete nelle ultime sette partite, nessuna però su azione. Questo il recente contributo in zona-gol di Arthur Cabral e Luka Jovic. L'unico squillo nell'ultimo mese è stato di King Arthur, a segno su rigore contro l'Atalanta. Per trovare l'ultimo gol su azione di un centravanti viola dobbiamo tornare alla gara d'andata contro il Lech Poznan, con il tap-in in avvio di Cabral, mentre in campionato il tandem non segna da inizio marzo. Dopo un periodo di opulenza sotto porta, l'attacco della Fiorentina sembra essersi inceppato.

Arrivano sì più gol dagli esterni, ma la squadra di Vincenzo Italiano non riesce più a mandare in porta le proprie punte: sembra tornata la maledizione della prima parte di stagione, quando i viola dovettero convivere con la carestia dei due "punteri" a disposizione. Se per Arthur Cabral il calo in zona-gol può in parte essere imputato alla gestione più oculata che Italiano ha fatto del proprio numero nove (che non ha neanche preso parte alla trasferta di Napoli per una botta subita in allenamento), Luka Jovic dal canto suo ha fatto registrare al Maradona l'ennesima occasione persa per rilanciarsi e ritrovare una rete che manca dal 4 marzo scorso.

Per interrompere il momento di magra arriva in soccorso dei due la Conference League, competizione in cui sia il brasiliano che il serbo hanno avuto ottima confidenza col gol: Cabral è tuttora capocannoniere di questa edizione della coppa con 7 reti, lo segue a breve distanza Jovic a 6. Dando per scontato che il problema accusato dal numero nove lo scorso venerdì possa già essere smaltito, dovrebbe toccare proprio a Cabral guidare l'attacco viola contro la sua ex squadra, col Basilea, mentre Jovic potrebbe essere utile a partita in corso. La speranza è che l'incantesimo Conference funzioni di nuovo e che la musichetta europea risvegli l'appetito realizzativo di due attaccanti che, per un verso o per l'altro, sembrano lontani dalla forma ottimale.