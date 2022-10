RUOLO E NUMERI DEI CINQUE ESTERNI DI ITALIANO

"Per me gli esterni sono attaccanti". Parole di Vincenzo Italiano, che già la scorsa stagione sottolineò come i numeri offensivi della Fiorentina andassero valutati anche, se non soprattutto, per ciò che portano in termini di assist e gol gli esterni del suo 4-3-3. Ecco che allora nell'inizio di stagione a rilento dei viola è utile andare a recuperare qualche dato sulle prestazioni di Kouame, Nico Gonzalez, Sottil, Ikoné e Saponara: i cinque esterni a disposizione di Italiano.

Kouame è senza dubbio il migliore, con 5 assist e 3 reti all'attivo tra campionato e coppe, seguito da Nico Gonzalez con 3 reti ma troppi pochi minuti in campo, destino simile a quello di Sottil che ha sì portato 2 assist alla causa ma è ormai assente da circa un mese.

Saponara sembra solo il fantasma del giocatore ammirato la scorsa stagione, poi c'è Ikoné che merita un capitolo a parte. Le difficoltà dell'ex Lille sotto porta si sono palesate anche contro l'Inter pochi minuti dopo essere stato catapultato in campo ad inizio match, ma la rete del secondo tempo è una perla pregevole: che sia davvero la scintilla che fa stappare definitivamente l'esterno francese?

Italiano e i tifosi della Fiorentina lo sperano, perché ormai è stato ripetuto fino alla noia: la ripartenza viola passa dai gol degli attaccanti, quindi non solo Jovic e Cabral, ma anche gli esterni.