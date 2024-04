RUI SILVA, IDEA PER LA PORTA VIOLA IN ESTATE: COSTO E SITUAZIONE

Con estrema calma e in attesa di capire dove porterà questo ultimo mese e mezzo di partite, Pradè e Burdisso stanno iniziando a progettare la Fiorentina per la prossima stagione. E al di là delle operazioni che saranno per forza di cose legate all'allenatore che verrà, ci sono trattative che possono essere portate avanti in parallelo, anche solo per intavolare una strada in vista dell'estate.

Una su tutte riguarda il portiere

Christensen fin qui non ha convinto appieno nonostante i 6 milioni spesi in estate per prelevarlo dall'Hertha Berlino, Terracciano invece si è dimostrato una volta di più fondamentale per Italiano che ormai da mesi non rinuncia a lui, e ha risposto con prestazioni positive e pochissimi errori in questa stagione dopo che la scorsa era finito nel mirino della critica.

Rui Silva idea per l'estate

I procuratori hanno già iniziato ad alzare la cornetta e sondare le varie piste: una squadra come la Fiorentina fa gola a quei profili che vogliono affacciarsi alla Serie A. Tra questi Rui Silva, portierone portoghese del Real Betis di Siviglia che sta vivendo un'ottima stagione in Spagna e che potrebbe salutare il club con cui Pradè ha sempre avuto un ottimo rapporto.

L'entourage del giocatore classe '94 ha già avuto i primi colloqui con la Fiorentina ma l'operazione non è affatto semplice, un po' perché ancora la società viola non ha deciso cosa fare con Terracciano e Christensen, un po' perché, sebbene si tratti di un'occasione di mercato, il Betis non ha comunque intenzione di chiedere meno di 7-8 milioni nonostante il contratto in scadenza nel 2026. In più, l'età del giocatore non convince la Fiorentina. Rui Silva resta per ora solamente un'idea, ma il club viola è iscritto alla corsa assieme ad Atletico e Atalanta con le quali sono stati intavolati discorsi simili.