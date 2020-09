RUI COSTA, Cavani? Mai dette certe cose

In queste ore in Italia è circolata una presunta intervista di Rui Costa in cui faceva affermazioni forti contro Cavani, l'ingaggio troppo alto per uno come lui e più in generale dava giudizi sugli stipendi sempre più alti nel mondo del calcio, parole che hanno fatto velocemente il giro del web e dei social in particolare suscitando un certo scalpore. Parole però che l'ex viola ora dirigente del Benfica dichiara di non avere mai detto: "Ho saputo che su alcuni social italiani sta girando un’intervista a "Benfica tv" attribuita a me. Tengo a dire che non ho mai dichiarato né pensato certe cose. Inoltre, sono stato anche io un calciatore, e mai avrei parlato così. Quindi, chi ha messo in giro quelle dichiarazioni, o pubblica il video di Benfica tv (dove ci sono le parole realmente dette, ndr) o chiarisce che è falsa".