ROSSI, Rimbocchiamoci le maniche, Napoli più forte

Queste le parole di Delio Rossi nel post-partita di Fiorentina - Napoli

SALA STAMPA: Cosa è successo stasera? “Non siamo partiti bene perché abbiamo perso le marcature. Poi c’è stata la reazione più di nervi che con raziocinio. Nel secondo tempo il Napoli è stato più forte di noi. Sicuramente oggi tutta la fase difensiva non ha fatto bene, era fino ad oggi il nostro punto di forza evidentemente ancora non abbiamo un meccanismo ben oliato. Loro erano bravi a creare spazi E noi non siamo stati bravi in quei frangenti".

Sulla reazione gigliata. "Il secondo goal ha spento la nostra reattività, nel primo tempo invece abbiamo avuto una reazione anche se con poco raziocinio".

Sui problemi fisici di alcuni giocatori. “Qualcuno ce l’aveva ma ha voluto giocare lo stesso”.

Come si riparte. “Si riparte rimboccandoci le maniche. Noi siamo una squadra che deve sempre stare bene al 100% per giocare bene. Oggi non eravamo presuntuosi abbiamo incontrato solo una squadra più forte della nostra che ha un progetto che dura da tre anni. Noi non vogliamo illudere nessuno ma stare vicini alla squadra e portare fino in fondo la baracca”.

Sull’ingresso di Marchionni e Cerci. "Non giudico certi giocatori dalla partita di oggi, certo quando do queste possibilità devono essere sfruttate".

Sulla prestazione di Jovetic. "Forse non gli riusciva bene l’uno contro uno e non gli venivano le sue giocate proprio perché non stava bene fisicamente. Oggi è stata una partita difficile per tutti".

In conclusione. "Abbiamo provato a giocare la partita alla pari con il Napoli e ci è andata male questo ci dice che dobbiamo avere più accortezza nelle prossime partite”.

SKY - Al termine della gara persa per tre reti a zero contro il Napoli: "Il gol preso subito? Non siamo partiti nel migliore dei modi, abbiam preso gol al primo tiro in porta. C'è stata una bella reazione nel primo tempo, nel quale meritavamo il pareggio. Poi nel secondo tempo il Napoli è stato più forte di noi. Oggi abbiamo incontrato una squadra che sta molto bene, negli spazi il Napoli è devastante. Sicuramente però dovevamo fare meglio. Per un tempo abbiamo giocato alla pari, poi han preso la metà campo e li si è decisa la partita. Noi scalavamo male a centrocampo, abbiamo sbagliato in occasione dei gol del Napoli"