ROSSI, Jovetic talento, oggi m'ha fatto arrabbiare

Delio Rossi commenta la vittoria contro l'Udinese:

SALA STAMPA: Sulla vittoria. "Non c’entra niente l’ultima partita che ho fatto contro l’Udinese e non avevo nessun motivo di rivalsa, sono contento per la vittoria, per i tifosi e per la città di Firenze".

Su Jovetic. "Oggi Jovetic mi ha fatto arrabbiare perché ha del talento ma io gli dico le cose lui mi dice che ha capito ma poi fa come vuole. Con Amauri deve abituarsi a giocare in maniera diversa facendo il lavoro più sporco".

Sulla partita. "Io posso avere sensazioni positive ma quando i ragazzi scendono in campo e ci mettono del loro danno la conferma che stanno lavorando bene. Oggi abbiamo vinto contro una forte squadra".

Sul pubblico. “Io quando sono arrivato a Firenze ho chiesto a tutti di darmi una mano perché la situazione non era ed è facile, poi ho chiesto un atto di fede ai tifosi ma al di là di questo è sempre la squadra che con le vittorie porta i tifosi allo stadio. Oggi ho visto un atteggiamento positivo fin dai primi minuti da parte dei tifosi nei nostri confronti. Ringrazio i pochi che sono venuti a seguire la partita nonostante il freddo”.

Sui cambi. "Non ho fatto cambi perché la squadra teneva bene il campo. Faccio i complimenti a Lazzari perché nonostante il suo momento non positivo ha giocato bene e provato le giocate".

Sugli esterni. "Ho scelto questo schema perché ho tre centrali molto bravi e gli esterni con questo modulo coinvolgono più giocatori possibili nel gioco sia in fase di possesso che di non possesso".

VIOLACHANNEL: ''Facciamo ancora tanti errori, ma lo spirito visto e' quello giusto. Questo e' quello che oggi ci ha avvicinato alla nostra tifoseria. Sono soddisfatto perche abbiamo battuto una grande squadra come l'Udinese. Jovetic? Qualche volte mi fa arrabbiare,ma ha grandi capacita' tecniche. Amauri? E' arrivato con la giusta voglia. Ci da grande fisicita' in campo. I tifosi? Se contiunuiamo con questo spirito sicuramente li portiamo dalla nostra parte".

SKY: "Sicuramente è cambiato l'atteggiamento della squadra. Facciamo ancora tanti errori, ma lo spirito è quello giusto e ci riavvicina ai nostri tifosi. Amauri è venuto qui con la voglia giusta e ci da un po' di fisicità in avanti anche se non è al massimo della condizione".