ROSSI-GUIDOLIN, Il giorno delle vendette incrociate

Mancano ormai poche ore a Fiorentina-Udinese. In un Franchi che si preannuncia freddo come non mai, e di conseguenza tutt'altro che pieno, i viola tornano in campo dopo la positiva vittoria sul Siena e lo slittamento del turno infrasettimanale di Bologna. L'avversaria è sicuramente tra le più toste del campionato: l'Udinese di Guidolin. Una squadra e un tecnico che sicuramente non evocano a Delio Rossi ricordi particolarmente piacevoli. Come dimenticare infatti il clamoroso 7-0 con cui i friulani si sbarazzarono l'anno scorso del Palermo di Rossi alla Favorita? Una sconfitta netta, inaspettata, che causò l'esonero immediato del tecnico riminese ad opera di un furioso Zamparini. Per la Fiorentina probabilmente fu una fortuna, visto che Rossi adesso siede sulla panchina viola, ma certamente per il tecnico quella sconfitta brucia ancora. E non c'è dubbio che oggi ci terrebbe a "vendicarsi", portando a casa tre punti. Ma la trasferta di Firenze nella scorsa stagione non ha portato bene nemmeno a Guidolin, che a sua volta ha dovuto subire la sconfitta più pesante di un'annata trionfale con quel 5-2 firmato dalle doppiette di Cerci e D'Agostino e dal gran gol di Vargas. Da allora molto è cambiato in casa viola: D'Agostino è a Siena, mentre Cerci e Vargas partiranno con ogni probabilità dalla panchina. Delio Rossi potrà però contare sulla voglia di ben figurare di Amauri, che con i friulani ha già segnato 4 reti. Basterà?