ROSA, Lirola e gli altri interrogativi da risolvere

Tra le notizie più lette oggi su FirenzeViola.it un punto sulla situazione della rosa della Fiorentina a poco più di un mese dall'inizio della nuova stagione: le attenzioni dei dirigenti sono concentrate su due fronti; un regista da regalare a Vincenzo Italiano e un terzino destro per sotituire Pol Lirola, che sembra destinato a lasciare Firenze. Con l'arrivo di Italiano infatti le cose sembrano essere cambiate: il club ha capito che tenere controvoglia un titolare che in viola ha già sofferto il clima di scetticismo attorno a lui non sarebbe una scelta vantaggiosa e dunque, se arriverà l’offerta che la Fiorentina ritiene congrua sul suo conto, lo spagnolo saluterà. Per sostituirlo si pensa a Daniel Munoz, colombiano del Genk ammirato in Copa America. La società belga per il classe '96 non vuole scendere sotto i 10 milioni di euro di incasso, una cifra che appare ad oggi proibitiva per i viola. Le voci che parlano di Josip Juranovic (croato 26enne del Legia Varsavia) sotto osservazione dai viola sembrano invece raffreddarsi.

