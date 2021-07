ROSA, Centrocampo affollato: ecco chi può partire

Tra le notizie più interessanti di oggi su FirenzeViola.it troviamo un'analisi sul centrocampo viola, un reparto folto per interpreti ma a cui ancora manca qualcosa per rispondere al meglio all'idea di calcio di Vincenzo Italiano: la questione che tiene banco è sempre quella legata al ruolo del regista e l'unico che potrebbe ricoprire il ruolo di vertice basso nel centrocampo a tre del tecnico ex Spezia sembra Erick Pulgar, elogiato anche da Italiano nelle ultime interviste ed in questo senso più sicuro della permanenza rispetto ad altri suoi colleghi. Discorso simile ma ruolo diverso per Sofyan Amrabat, che a Firenze non ha mai convinto nel ruolo di regista ma che potrebbe essere la mezz'ala di corsa che Italiano cerca. Rimanendo in mezzo al campo, Alfred Duncan, rientrato dal prestito di sei mesi al Cagliari, potrebbe salutare nuovamente i viola; destino analogo potrebbe essere quello di Marco Benassi, apparso in forma nelle prime uscite sul campo ma tutt'altro che sicuro della sua permanenza. Anche Giacomo Bonaventura deve risolvere dubbi sul suo futuro: a un anno dalla scadenza del contratto, l'ex Milan sembra essere in sintonia con Italiano e per questo potrebbe essergli allungato il contratto. Tanta cuoriosità intorno a Youssef Maleh, che ha ancora una settimana di tempo per convincere mister e staff a puntare su di lui. L'unico punto fermo rimane Gaetano Castrovilli, adesso in vacanza, che anche nella prossima stagione vestirà la dieci viola.

