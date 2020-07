ROMA-FIORENTINA 2-1, Rivivi il LIVE di FV!

21.31 - Finisce qui anche la nostra diretta testuale. Restate con FirenzeViola.it per tutte le notizie e le voci dal post-partita.

21.30 - Esce con l'amaro in bocca dalla partita la Fiorentina, che cade per un rigore molto generoso fischiato alla Roma. Veretout fa due gol su rigore e permette ai giallorossi di guadagnare tre punti.

90' +6' - E FINISCE QUI! Due rigori per la Roma e finisce 2-1 all'Olimpico. A niente è valso il gol di Milenkovic.

90' +5' - Giallo per Mancini che commette fallo su Pezzella e poi protesta. Ultima occasione del match per la Fiorentina.

90' +3' - Roma adesso in controllo, con la Fiorentina che dopo il gol del 2-1 è crollata di testa.

90' - Assegnati 6 minuti di recupero.

87' - Veretout spiazza Terracciano e fa doppietta, ma grandi proteste della Fiorentina per un rigore francamente inspiegabile, per un'uscita di Terracciano totalmente ininfluente sull'azione del tiro di Dzeko.

87' - GOL DELLA ROMA! VERETOUT NON SBAGLIA E FA 2-1!

86' - Palo di Kolarov, poi tiro di Dzeko da due passi, poi calcia ancora Zaniolo, salva Terracciano, il pallone si impenna e sul tiro di Dzeko viene punita l'uscita di Terracciano in gioco pericoloso. Rigore generosissimo per la Roma!

85' - SUCCEDE DI TUTTO IN AREA VIOLA! Finisce con un calcio di rigore per la Roma!

84' - Dzeko! Bella azione sull'asse Zaniolo-Cristante che libera il bosniaco al tiro dopo un brutto pallone perso da Ghezzal. Tiro che esce di poco a lato.

82' - Cambio anche per la Fiorentina: fuori Chiesa per Venuti.

82' - Cambio nella Roma: esce Mkhitaryan per Carles Perez.

80' - Duncan! Contropiede con il centrocampista che arriva al tiro dalla trequarti, spedendo però alto.

78' - Dzeko! Ostacolato bene da Pezzella colpisce di testa su un corner, e spedisce il pallone fuori non di molto.

77' - Cambio nella Roma: esce Diawara, entra Cristante.

76' - Ottima chiusura di Pezzella che taglia fuori Dzeko liberato in area. Partita pressoché impeccabile fin qui per il difensore argentino.

75' - Si riparte dopo un minuto di cooling break.

73' - Veretout! Palla calciata alta non di molto. Tira un sospiro di sollievo la Fiorentina.

71' - Bruno Peres con una evidente simulazione si lancia addosso a Milenkovic e casca al limite dell'area: Chiffi decide di fischiare in favore della Roma e ammonisce Caceres per proteste. Super occasione per la Roma.

70' - Una partita a ritmi compassati nella quale può però ancora succedere di tutto. Anche perché le squadre si stanno un po' allungando.

68' - Zaniolo! Che parata di Terracciano! Sinistro violento dalla distanza che l'estremo difensore viola riesce a toccare quel tanto che basta per alzarlo sopra la traversa.

66' - Dall'altra parte Vlahovic si libera molto bene in area, ma un grande intervento di Kolarov gli mura la conclusione.

65' - Palo di Mkhitaryan! Sterzata in area e tiro secco che si stampa sul palo. Brivido per la Fiorentina!

61' - Caceres salva su Zaniolo liberato da un grande lancio di Dzeko. Ottima chiusura dell'uruguaiano.

60' - Cambio nella Roma: esce Pellegrini, entra Zaniolo.

59' - Sangue al volto e aspetto dolorante per Pellegrini, che sarà costretto a lasciare il campo. Si scalda Zaniolo.

58' - Botta presa da Pellegrini che si scontra con Milenkovic. Ha la peggio il numero 7 che resta a terra molto dolorante.

56' - Lirola non riesce a servire Chiesa dopo una bella sgroppata sulla sinistra.

54' - Cross al bacio di Pulgar che da calcio d'angolo pesca Milenkovic a centro area, che neanche salta e centra l'angolino di testa. Pareggio meritato della Fiorentina!

54' - GOOOOOOLLLL!!! SEGNA MILENKOVIC DI TESTA!

53' - Mkhitaryan! Tocco sotto a scavalcare Terracciano da posizione defilata, con la palla che esce di un soffio.

52' - Grande chiusura di Caceres su un altrettanto grande stop in area di Dzeko, che viene fermato dall'uruguaiano sul tiro in area.

49' - Ghezzal tocca appena un passaggio di Vlahovic per Cutrone togliendogli però il tempo di gioco. Ancora una volta non riesce ad avere palla in area Cutrone, ma la Fiorentina è partita bene in questo secondo tempo.

47' - Buona azione della Fiorentina con Ghezzal che non si intende con Cutrone e non riesce a pescare in area l'ex Milan.

45' - Si riparte! Con un doppio cambio nella Fiorentina: fuori Ribery e Kouamè, dentro Cutrone e Vlahovic. Rivoluziona l'attacco Iachini!

--- INTERVALLO ---

45' +3' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Con un finale pieno di emozioni le squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio parziale di 1-0. Rete dell'ex, Jordan Veretout.

45' +3' - ANNULLATO UN GOL A MANCINI! Mette in porta di testa su cross da punizione, ma la posizione è nettamente irregolare.

45' +2' - Palo di Pezzella! Colpisce direttamente con il sinistro un cross su punizione, ma il legno gli nega la gioia del gol.

45' - Assegnati 3 minuti di recupero.

45' GOL DELLA ROMA! Veretout non sbaglia ed infila Terracciano alla sua sinistra.

44' - Calcio di rigore per la Roma! Lirola si addormenta e stende Bruno Peres: Chiffi non ha dubbi e indica il dischetto del rigore.

42' - Mancini! Che errore sotto porta! Dzeko fa sponda e il centrale da due passi spara alto: occasionissima per la Roma!

41' - Dalla parte opposta ancora pericoloso Spinazzola, questa volta fermato da un Milenkovic fin qui impeccabile.

39' - Incredibile! Ghezzal toglie un gol a Kouamè! Chiesa mette in mezzo un cioccolatino che Kouamè appoggia in porta da due passi: il problema è che Ghezzal era rimasto in avanti e gli mura la conclusione. Ma che occasione per la Fiorentina!

38' - Pericolosa la Roma con Spinazzola che va via a Chiesa e spaventa la Fiorentina in area. Alla fine Pezzella allontana.

35' - Dal calcio di punizione va Pellegrini che non calcia male, ma il suo tiro viene fermato di testa da Kouamé.

34' - Giallo per Pezzella, che ferma Dzeko con una spallata al limite dell'area: Chiffi non perdona l'argentino ed estra il giallo.

31' - Pellegrini! Prima emozione del match, con il numero 7 giallorosso che tenta il tiro dalla distanza rasoterra: Terracciano si allunga e respinge, poi la difesa allontana.

30' - Si tocca l'interno coscia Ribery dopo essersi allungato per prendere un pallone. Per adesso però non sembra nulla di grave.

28' - Si riparte dopo poco più di un minuto di pausa.

26' - Dopo un tetnativo murato di Lirola, l'arbitro fischia per il cooling break. Squadre nelle rispettive panchine per ristorarsi vista l'alta temperatura di Roma.

25' - Doppia chiusura di Pezzella che ferma in area prima Mkhitaryan e poi Dzeko: ottima giocata del capitano viola.

21' - Sugli sviluppi del corner ci prova Chiesa con un tentativo velleitario che termina sul fondo. Quantomeno è il primo tiro della Fiorentina.

20' - Ribery si fa vedere anche in avanti e con un buon cross guadagna un corner.

18' - Tiro direttamente sulla barriera. Si salva la Fiorentina in quest'occasione.

17' - Fallo di Pezzella su Pellegrini che regala una buona punizione alla Roma: sulla sfera Kolarov.

14' - Pericoloso soprattutto Spinazzola sulla sinistra, il quale sta ingaggiando un duello personale con Chiesa. Un suo tacco libera Mkhitaryan in area ma il suo cross basso viene allontanato da Pezzella.

11' - Al di là di qualche giocata dei singoli poche emozioni all'Olimpico: le due squadre più che altro si stanno studiando.

8' - Da segnalare due giocate degne di nota per la Fiorentina. La prima di Ribery che esce in mezzo a tre uomini con un tacco. Poi Pulgar da terra toglie palla a Spinazzola con il tacco in area.

6' - Provano a dialogare Ribery e Kouamé, senza grandi risultati però.

4' - Ancora nessuna azione degna di nota da segnalare, anche se la Roma sembra già prendere un po' di campo. Fin qui fa buona guardia il trio difensivo gigliato.

2' - Prima azione della Roma con Bruno Peres pescato in posizione di fuorigioco sulla sinistra. Riparte la difesa viola.

0' - VIA! SI PARTE ALL'OLIMPICO! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, in completo azzurro per l'occasione. Roma con la divisa per la prossima stagione.

19.28 - Entrano in campo in questo momento le due squadre, rigorosamente sfalsate. Prima di loro la squadra arbitrale, diretta da Daniele Chiffi.

Amici e lettori di Firenzeviola.it buonasera, e benvenuti alla diretta testuale di Roma-Fiorentina. Una partita che ha ormai non molto da dire considerata la classifica delle due squadre, ma che può servire per cominciare a costruire la squadra della prossima stagione. Da una parte la Roma di Fonseca, reduce da un buon periodo con l'Europa League in tasca ma la Champions ormai lontana. Dall'altra la Fiorentina di Beppe Iachini in cerca di conferma e conferme, all'Olimpico senza nulla da perdere. Restate con noi per seguire la sfida!

Queste le formazioni ufficiali:

ROMA (3-4-2-1): Lopez; Smalling, Mancini, Kolarov; B. Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Lirola; Ribery, Kouame