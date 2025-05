Roma-Fiorentina 0-0, Chiffi costringe Pongracic ad uscire: in 10 su un calcio d'angolo

In uno scontro di gioco al 35' Marin Pongracic è rimasto a terra, con De Gea che ha sventato in angolo un'occasione della Roma. Chiffi, pensando che Pongracic avesse una ferita sanguinante, costringe il difensore ad uscire lasciando la Roma battere l'angolo in superiorità numerica. Lo staff medico però ha visto che sangue non c'era ed anzi Pongracic lamentava una gomitata non rilevata da Chiffi. Situazione insomma gestita male dall'arbitro.