ROM-FIO, Notte fonda per i viola: giallorossi ok 2-0

Partita orripilante della Fiorentina che a Roma perde per 2-0 contro i giallorossi in virtù delle reti messe a segno da Spinazzola al 12’ del primo tempo e da Pedro al 70’. La Viola parte meglio e va vicina al gol nei primi minuti con Castrovilli e Callejon ma poi si scioglie come neve al sole dopo 12’ quando Spinazzola con un’azione personale entra dalla sinistra in area viola e fa 1-0. I viola reagiscono con l’asse Lirola-Callejon (salva tutto Mancini) ma l’assoluto protagonista dei primi 45’ è Dragowski, che salva almeno tre gol: prima alza in corner un colpo di testa di Dzeko, poi evita la rete dalla distanza di Karsdordp e un tiro ravvicinato di Mkhitaryan.

Nella ripresa Iachini manda dentro tutte le punte ma il canovaccio del gioco non cambia e metà del secondo tempo arriva il raddoppio dei padroni di casa, che con un’azione dalla destra mettono al centro per Pedro che fa 2-0. Nel finale i viola perdono la testa con Martinez Quarta che - dopo la topica in occasione dell’1-0 - entra a piedi uniti in modo killer su Dzeko e si fa cacciare all’88’. Passo indietro netto sul piano del gioco da parte della Fiorentina, che ha collezionato anche oggi due reti al passivo: un inizio terrificante per il reparto che era stato il migliore della Serie A nel post lockdown. E ora la panchina di Iachini inizia davvero a scricchiolare.