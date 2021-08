ROM-FIO 1-0, Mkhitaryan in gol al 26': male Vlahovic

Al 26’ la Roma passa in vantaggio grazie al gol di Mkhitarayan: errore di Vlahovic che perde un pallone sanguinoso a metà campo e permette così alla Roma di partire in contropiede. La sfera arriva ad Abraham che serve in mezzo l’armeno che a tu per tu con Terracciano non può sbagliare. Malissimo la difesa viola nella circostanza. Per prendere la decisione, Pairetto ha dovuto aspettare per almeno 3’ l’analisi della sala Var.