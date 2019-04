RODRIGO, La scheda del giocatore spagnolo

Rodrigo Moreno Machado o più semplicemente Rodrigo nasce a Rio de Janeiro il 6 marzo 1991. E' un calciatore brasiliano naturalizzato spagnolo che adesso gioca nel Benfica di Manuel Rui Costa. Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, viene prima mandato al Celta de Vigo poi torna nel club merengue ma non trova molto spazio per arrivare in prima squadra. Rui Costa lo nota e lo prende dal Real Madrid per una cifra intorno ai cinque milioni di Euro. Il ragazzo si rivela immediatamente un grande investimento dell'ex mai dimenticato numero 10 viola. Nel giugno 2010 firma un contratto quinquennale con il club del "Da Luz" e contemporaneamente viene girato in prestito al Bolton in Premier League con cui fa 15 presenze e 6 reti. Nel 2011-2012 torna al Benfica e molte squadra, anche blasonate, iniziano a interessarsi al suo talento. Con la Nazionali spagnole di categoria ha giocato 14 partite segnando 11 reti. Può giocare sia da esterno che da punta centrale, nell'ultimo periodo nel Benfica ha giocato soprattutto come esterno mentre nella Nazionale spagnola gioca da prima punta. E' uno dei talenti più richiesti d'Europa e solo in Italia fa gola anche a Napoli e Inter mentre in Spagna il Real Madrid sta pensando ad un clamoroso ritorno.