ROCCO, Sugli obiettivi: "Ora dal 9° posto in su"

Queste alcune parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, nel corso della conferenza stampa di oggi. In particolare ecco il suo pensiero a proposito degli obiettivi del club per la prossima stagione: "Io non ho i ricavi di Juve, Milan, Inter, Lazio e Atalanta: è difficoltoso arrivare a certi livelli. L'Inter ha avuto 400milioni di euro di ricavi. Noi ne abbiamo meno di 100. Abbiamo scelto di investire i nostri soldi sulle strutture, sullo stadio e sul centro sportivo e per rinforzare la squadra a gennaio. Fino ad oggi abbiamo speso 200 milioni "cash" più ora dobbiamo pagare i soldi dei giocatori presi a gennaio, ovvero 70-80 milioni, più il centro sportivo che costerà 270-280 milioni. Sono tantissimi soldi, nessun investitore straniero in Italia ha portato questi soldi al primo anno. Voglio fare di più: voglio sempre fare meglio e, un domani, vincere. So che è difficile arrivare subito nei primissimi posti perché questo è uno sport molto competitivo. Io per l'anno prossimo voglio stare nel lato sinistro della classifica e poi di fare meglio. Ognuno poi spera di fare meglio, dal 9° posto in su".