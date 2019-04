RITORNO MANCATO

La sfida di venerdì, tanto sentita quanto importante, contro il Napoli di Mazzarri, sarebbe dovuta essere l'occasione giusta per rivedere al Franchi un ex probabilmente rimpianto, sicuramente amato: Marco Donadel. Il biondo centrocampista di Conegliano, dopo sei stagioni e mezzo e 219 presenze in maglia viola, di cui 22 nelle coppe europee che tanto mancano alla Fiorentina attuale, si è trasferito in estate all'ombra del Vesuvio. Ma l'inizio della sua nuova avventura professionale è stato tutt'altro che felice, e dopo aver saltato interamente la prima parte di stagione per un fastidioso infortunio, ha esordito con la suo nuova maglia appena un mese fa, contro il Cesena in coppa Italia.

Venerdì sera sarebbe dovuto essere finalmente il giorno dell'esordio in campionato, proprio nella "sua" Firenze, nel turnover di Mazzarri in vista dell'impegno di martedì in Champions. Il destino, invece, si è messo in mezzo e, secondo indiscrezioni raccolte da Firenzeviola.it, il mediano veneto dovrà saltare la partita per un risentimento muscolare. Il suo ritorno a Firenze, che sembrava vicino già nel mercato di gennaio quando la Fiorentina provò a proporre uno scambio con Marchionni o Felipe, pertanto, sarà nuovamente rimandato.

Marco Donadel è un giocatore che i tifosi viola hanno imparato a conoscere e ad apprezzare non per la raffinatezza del tocco di palla, ma per un impegno e una professionalità che non sono mai venuti meno, facendone un esempio di quell'attaccamento alla maglia tanto ricercato ed invocato nella rosa viola attuale. Per questo motivo non è da escludere che le strade di Donadel e della Fiorentina non possano tornare ad incrociarsi in futuro, anche perchè l'amore di Donadel per Firenze sicuramente non si è mai interrotto.