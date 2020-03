RITORNO DI FIAMMA

La quarantena non esenta le squadre di calcio dal cominciare sin d'ora le riflessioni di mercato in vista della prossima sessione (epidemia permettendo). Si presume che la finestra estiva sarà oltremodo complicata e in parte anche bloccata, visto che qualora si dovesse optare per una ripartenza dallo stagione nel mese di giugno salterebbe conseguentemente buona parte di luglio, dunque molti club punterebbero sul mantenimento dei giocatori già presenti in rosa.

Proprio per questa ragione non è da escludere che stiano già cominciando i contatti tra le varie società in modo da sondare i terreni e farsi un'idea sui margini di disponibilità reciproci a trattare o meno un determinato giocatore. Tra i propositi della Fiorentina c'è, molto probabilmente, quello di ingaggiare un attaccante di qualità, di quelli che magari potremmo definire fantasisti. Non mancano le idee, soprattutto riemergenti dalle sessioni di calciomercato passate.

Ce n'è una in particolare che stuzzica l'appetito del club di viale Manfredo Fanti, e porta il nome di Lucas Paquetà. Il brasiliano era stata una delle suggestioni riconducibili alle ultime ore del mercato di gennaio, senza però entrare nel vivo poiché il Milan sarebbe stato disposto a cederlo solo in prestito secco. Oggi però lo scenario sembra mutato, coi rossoneri che aprirebbero anche al titolo definitivo: Pradè e Barone ci pensano, ma servono 30-40 milioni...