FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

Dopo l'arrivo ufficiale di Fabiano Parisi, la Fiorentina è vicina a piazzare il secondo colpo di questa sessione di calciomercato. Mancano pochi dettagli, relativi a prezzo del riscatto e suddivisione dello stipendio con la Juventus, ma il centrocampista Arthur Melo è pronto a vestire la maglia Viola. Un'operazione che sulla carta non esclude ulteriori innesti in mezzo al campo, soprattutto perché per caratteristiche non è uguale a Sofyan Amrabat, bensì più a...Lucas Torreira.

La società Viola infatti la scorsa estate rinunciò al centrocampista urugauiano per puntare tutto sul marocchino, il quale però, nonostante l'ottima annata, ha cambiato inevitabilmente il modo di giocare della squadra di Vincenzo Italiano. Via il palleggio, al suo posto ecco il recupero palla alto e veloce. Una scelta che inizialmente ha fatto storcere il naso ai più, ma che con il cambio di modulo (dal 4-3-3 al 4-2-3-1) ha dato i suoi frutti, specialmente nella seconda metà di stagione.

"Marty devi tornare indietro con me. Ma…indietro dove? Indietro nel futuro!". E adesso, proprio come nel celebre film "Ritorno al futuro", la società Viola sembra essere tornata all'estate del 2021 quando a Firenze arrivò appunto Torreira. Italiano spinge per avere Arthur e tornare così ad un tipo di gioco fatto di possesso palla e palleggio, senza però rinunciare alle caratteristiche offerte da Amrabat, con il vero sostituto del marocchino che dovrebbe arrivare non appena giungerà nelle casse della società gigliata un'offerta ritenuta congrua.