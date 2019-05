RITIRO, Finito il pranzo, giocatori a riposo. I DV...

E' terminato il pranzo della Fiorentina: la squadra sta tornando nelle camere per riposare, mentre alle 16 lascerà il ritiro per recarsi all'allenamento pomeridiano. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, inoltre, i fratelli Della Valle sono rimasti in hotel in quanto evidentemente c'è stata l'occasione per fare il punto della situazione in vista della gara di domani contro il Genoa.