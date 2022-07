RISPETTO E AIUTO RECIPROCO, CABRAL E JOVIC FANNO GRUPPO

Rivalità, rispetto e intesa. Così prosegue la sfida dei giocatori che giocano nello stesso ruolo e in particolare quella tra Jovic e Cabral, rivali per una maglia ma desiderosi di scambiarsi informazioni e consigli per crescere insieme. Finora i due giocatori hanno alternato spezzoni di partite ricche di gol ad altre in ombra. Basandosi sul numero dei gol il serbo è capocannoniere del ritiro e dunque in vantaggio nonostante il rigore sbagliato con la Triestina e le punzecchiature di Italiano che lo vede indietro fisicamente e che lo vuole al 100 per cento. Di sicuro però non si sente indietro Cabral che, forte dei sei mesi già trascorsi in viola, parte addirittura avvantaggiato anche se già la partita con il Galatasaray domenica ci dirà qualcosa in più sulle scelte di Italiano che finora sembra puntare sui "vecchi" per oliare i meccanismi.

Cabral intanto spiega a Jovic anche come muoversi, cosa chiede il tecnico, come aiutare la squadra prendendo a sua volta dal serbo la sua esperienza in un grande club come il Real Madrid. "Con lui parliamo in inglese. Gli ho chiesto delle sue esperienze in Spagna e Germania e cerchiamo di accordarci nei movimenti da fare in campo. È un gran giocatore, non è un caso se ha giocato nel Real Madrid. Migliorerà senza dubbio il livello della squadra" ha detto oggi Cabral via social ufficiali.

Rispetto reciproco insomma e consigli per crescere insieme e far crescere la squadra. Che è anche l'interesse dell'allenatore che con partite ogni tre giorni fino a novembre (se si andrà in Conference come si spera) ha bisogno di due centravanti ugualmente affidabili. Con un sogno nel cassetto per entrambi, il Mondiale, che sarà uno stimolo in più anche se nella corsa iridata il brasiliano, a differenza del serbo, per ora ha poche chance di convocazione.