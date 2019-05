RIPA, Improbabile ritorno con Corvino. A meno che...

L'incertezza sul futuro condiziona anche gli scenari possibili, con tante voci che si accavallano, soprattutto per quanto riguarda il possibile ds da affiancare a Corvino, nel caso quest'ultimo sia confermato, come sembra per ora. In attesa della fine della stagione, quando verranno sciolti molti dubbi dalla proprietà, ra i nomi si fa anche quello di Roberto Ripa, che da ex calciatore è stato a lungo team manager viola, poi club manager e responsabile per un anno dei rapporti tra Fiorentina e America. Con il patentino di direttore sportivo già da anni, Roberto Ripa attualmente è all'Udinese con un altro ex viola, Daniele Pradè. Visto il legame con Andrea Della Valle e l'esperienza fatta in questi anni, il nome di Ripa viene dunque accostato di nuovo, nella veste appunto di ds, alla Fiorentina, senza contare però che - come risulta a Firenzeviola - il marchigiano non ha un buon rapporto con il dg Corvino. Anche se i rapporti nel lavoro cambiano spesso (basti pensare alla pace dei viola sia con Corvino prima che con Montella poi) il suo approdo alla Fiorentina ad affiancare il salentino sarebbe molto difficile, se non improbabile. A meno di un ritorno di fiamma della Fiorentina anche per Pradè che con Vincenzo Montella ha lavorato molto bene, raggiungendo sempre l'Europa, che dunque porterebbe la coppia dal Friuli a Firenze, o dell'arrivo di un altro dirigente al posto di Corvino con Ripa braccio destro operativo.