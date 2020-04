RINNOVI, Pezzella-Chiesa passando per i serbi

La Fiorentina del futuro passerà molto dalle prossime azioni della dirigenza gigliata. Non tanto e non solo per le decisioni che verranno prese in merito alla ripartenza o meno del campionato, quanto per quelli che saranno i prossimi rinnovi di casa viola. Una stagione di rinnovi iniziata alla grande e portata avanti con quelli di Ranieri, Venuti, Sottil e la chicca Castrovilli, blindato prima che chiunque potesse metterci le mani. I discorsi sui prossimi rinnovi invece si muoveranno in quattro direzione.

CAPITOLO CHIESA - Il primo e più importante rinnovo da portare a termine sarà quello di Federico Chiesa. Le parti dovevano incontrarsi proprio in questo periodo per continuare i discorsi già intrapresi nell'incontro di fine novembre. Il rapporto - come ormai annunciato da più parti - è diventato gioviale e sereno dopo un'estate turbolenta. E al di là di quelle che saranno le mosse del prossimo mercato, il talento cresciuto in viola è vicino a firmare un contratto che gli aumenterà più del doppio l'ingaggio superando i 4 milioni.

POI C'È PEZZELLA - Altro discorso importante è quello relativo al capitano viola. L'agente ai nostri microfoni ha confermato come nel recente passato si fosse cominciato a parlare del futuro rinnovo, poi il campionato e l'emergenza sanitaria hanno fermato tutto. Decidere se confermare o meno il centrale argentino definirà anche quelli che saranno i prossimi movimenti sul mercato. Anche se al momento le percentuali di permanenza sono decisamente maggiori rispetto a quelle dell'addio.

CI SONO ANCHE I SERBI DA SISTEMARE - Infine arrivano Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic. Anche i discorsi per rinnovare i contratti dei due talenti viola sono avanzati, mercato e coronavirus permettendo. Per il centrale è in ponte un ricco rinnovo fino al 2024 (l'attuale contratto scade nel 2022) e sarebbe così blindato in vista delle offerte, già arrivate, che si prospettano la prossima estate. Ancora più lungo, anche se meno ricco, potrebbe essere il rinnovo con Vlahovic: le parti stanno trattando per estendere il contratto fino al 2025 e far salire l'ingaggio oltre il milione di euro (a fronte dei 200mila attuali). Insomma, il futuro in casa Fiorentina passa anche e soprattutto dai rinnovi.