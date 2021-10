RINFORZI IN ARRIVO

Sono in arrivo rinforzi, e non esclusivamente al Franchi. La Fiorentina si prepara ad allargare le maglie del suo stadio, sfruttando l’apertura al 75% che seguirà la trasferta di Venezia. Praticamente polverizzati i tagliandi disponibili per seguire dal vivo la sfida di lunedì sera i tifosi viola possono concentrarsi su un pacchetto di 7 gare che il club ha messo a disposizione da qui a fine anno, con l’ottica di un altro passo verso la normalità da muovere dal prossimo anno magari nella direzione di veri e propri abbonamenti.

E se qualcosa in termini di sostegno si era già sentito nelle gare fin qui disputate, adesso c’è da immaginare un Franchi ancora più caloroso, tanto più se come tutti sperano il cammino della squadra di Italiano non dovesse subire rallentamenti. Certo, una quota crescente di tifosi allo stadio alza inevitabilmente il tasso di pressione che potrebbe dover gestire Vlahovic in primis, ma in tal senso è sulle risposte in arrivo dal campo che servirà orientarsi.

Contando come e quanto lo stesso Italiano sia disposto a puntare sul centravanti serbo c’è da augurarsi che gol e prestazioni possano subito mettere a tacere qualsiasi ulteriore polemica su una vicenda con la quale ci sarà probabilmente da convivere a lungo, ma non è da escludere che pure la stessa tifoseria mostri evidenti segni di maturità. Lasciando fuori dal Franchi i veleni per il mancato rinnovo e compattandosi ancora di più per difendere un quinto posto fin troppo bistrattato di questi tempi in cui la sosta non ha fatto altro che amplificare lo strappo tra Commisso e il suo giovane bomber.