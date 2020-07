RIGORI, 4/4 contro ACF dalla ripartenza. Dal 2011/12...

La Fiorentina ieri contro il Parma ha subito il quarto rigore consecutivo in quattro partite da quando il calcio è ripartito. Una statistica singolare, anche se all'avversario Parma non è andata meglio: per la squadra di D'Aversa sono sei i rigori subiti nelle ultime 5. Per quanto riguarda la Fiorentina c'è di più. Dal 2011/12 ad oggi, i rigori a favore della squadra viola sono stati 79, secondi solo alla Lazio che ne ha avuti 86. Mentre rigori a sfavore sono stati 49: una differenza di 30 tra rigori avuti e fischiati contro che fa piazzare la Fiorentina dietro al Napoli (+37) in questa speciale classifica. Al terzo posto la Juventus con 28 rigori assegnati in più.