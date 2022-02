RIECCO TORREIRA, INCISIVO A 360°: I NUMERI DEL METRONOMO

La Fiorentina è pronta a fare ritorno all'Artemio Franchi, dopo il ko subito contro la Lazio, per sfidare nuovamente l’Atalanta: l’intenzione è provare l’impresa bis. Non sarà semplice, seppure l’avversario non attraversi un periodo idilliaco, ma Vincenzo Italiano potrà contare sul ritorno di alcune pedine del suo scacchiere: su tutte Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano ha scontato il turno di squalifica e domenica all'ora di pranzo sarà di nuovo al suo posto.

L’impegno di La Spezia ha oggettivamente evidenziato che, per quanto squadra, la Fiorentina ha bisogno del proprio regista, sostituito dagli alti e i bassi di Sofyan Amrabat. L’uruguaiano infonde sicurezza non solo al reparto ma a tutta la squadra, bastino i numeri a confermarlo: 87,3% di passaggi riusciti (96 totali), di cui il 65% lunghi; 20 intercetti, 12 respinte difensive, 75,9% di contrasti andati a buon fine, così come 17 occasioni create, un assist, 2 gol.

Insomma, l’incisività a 360° dell’ex Atletico Madrid è un dato di fatto. Così il suo rientro, domenica, potrà essere l’arma in più di una Fiorentina comunque galvanizzata dai due successi di fila che hanno scacciato, almeno momentaneamente, i fantasmi del post Vlahovic. I presupposti ci sono e l’entusiasmo non manca. “Siamo un gruppo forte, unito e concentrato” ha tenuto a ricordare lo stesso Torreira, su Instagram, non più di due settimana fa…