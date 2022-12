RIECCO CORVINO: CHIESTI DUE GIOCATORI ALLA FIORENTINA

Pantaleo Corvino, nella Firenze del calcio, non sarà mai una persona qualunque. Dopo oltre un decennio sulla scrivania viola, diviso in due periodi, ogni mossa del dirigente leccese in direzione Fiorentina fa rumore e desta l'attenzione, un po' come quando è stato avvistato nel capoluogo toscano un paio di settimane or sono, in compagnia del suo allenatore Marco Baroni. Entrambi sono legati in particolar modo a Firenze per affetti e presenze familiari, certo, e quella visita non è da ricollegare direttamente a temi di mercato, ma è altresì vero che qualcosa si sta muovendo.

Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il Lecce ha nel mirino almeno un paio di giocatori e ha chiesto alla Fiorentina la disponibilità ad eventuali uscite. Corvino ha messo gli occhi su due calciatori che conosce bene, avendoli portati lui entrambi a Firenze: da una parte il terzino mancino Aleksa Terzic, dall'altra il centrocampista centrale Szymon Zurkowski. Alla richiesta di informazioni, ha ricevuto risposte differenti.

Il primo, il laterale serbo del '99, al momento non si muove. Lo sa bene anche il Bologna, presente ieri al Franchi nella figura del dirigente Di Vaio e interessato (anche) a lui: a meno di ingressi attualmente non previsti (i discorsi per Parisi dell'Empoli vanno avanti, ma è una situazione estiva), Terzic non lascerà la Fiorentina, essendosi disimpegnato discretamente nella prima parte di stagione e rivelandosi in grado di giocare anche a destra. Dovranno giocoforza andare su altri profili per sostituire in rosa un Pezzella troppo poco disponibile finora a causa di problemi fisici.

Discorso differente, invece, per il secondo. Il polacco Zurkowski, che si sta godendo i giorni di vacanza previsti per chi ha partecipato al Mondiale (concluso agli ottavi senza mai essere sceso in campo) è tutt'altro che incedibile, considerando anche la scadenza al 2024. La preferenza della Fiorentina va ad un utilizzo da contropartita, nell'ottica di andare magari a sbloccare qualche ingresso, ma con un'offerta congrua c'è disponibilità per una trattativa. Il problema, che però è tale solo per il Lecce, è la folta concorrenza: sul centrocampista del '97 si registra il contemporaneo pressing di Bologna, Empoli e Spezia su tutte.